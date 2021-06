André Mendonça com o presidente Jair Bolsonaro - Agência Brasil

André Mendonça com o presidente Jair BolsonaroAgência Brasil

Por iG Último Segundo

Publicado 06/06/2021 08:50

Rio - Mesmo com resistência do centrão, o nome preferido do presidente Jair Bolsonaro para substituir Marco Aurélio Mello no STF (Supremo Tribunal Federal) segue sendo André Mendonça, atual Advogado-Geral da União. Segundo informações da Folha, aliados do presidente acreditam que indicação será oficializada em algumas semanas.



Ao Congresso, o presidente indicou que formalizará a indicação antes do recesso parlamentar. Já ao Judiciário, o governo diz que o nome será anunciado no segundo semestre.

O Supremo ainda não enviou ao Palácio do Planalto o comunicado oficial de que o ministro Marco Aurélio Mello vai se aposentar em 5 de julho. Isso porque a Corte quer evitar a indicação de um substituto ainda com Marco Aurélio na ativa — os ministros veem o cenário como forma de pressionar o Supremo.

Em sua última indicação, Bolsonaro anunciou Kássio Nunes Marques duas semanas antes da aposentadoria do então decano Celso de Mello, o que incomodou os membros da Corte.