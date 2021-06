Relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL) - Jefferson Rudy/Agência Senado

Relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL)Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 06/06/2021 12:42 | Atualizado 06/06/2021 13:32

Neste domingo, 6, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, enviou aos jogadores e à comissão técnica da seleção brasileira uma nota pedindo "reflexão" e argumentando de forma contrária à realização da Copa América de Futebol no Brasil.



"A seleção é motivo de orgulho. Disputar a Copa pode até gerar troféu. Não disputar, em nome de vidas, significará sua maior conquista. Impossibilitado de apelar ao bom senso do presidente da República e da CBF, enviei nota aos atletas e à comissão técnica", escreveu Renan Calheiros nas redes sociais.

"As razões para a realização da Copa América na iminência de uma terceira onda da pandemia no Brasil não correspondem à opção sanitária mais segura para o povo brasileiro", diz um trecho da nota escrita pelo senador.

Argumentos da nota enviada aos jogadores



Baixo percentual de vacinados: apenas 10,77% do total da população. "Isso coloca o país na posição de número 64 no ranking mundial de vacinação adotando-se o critério percentual da população imunizada/100 mil habitantes".



Em outro trecho fala das 470 mil mortes por Covid-19 e colapso na saúde. "Estamos vivendo um dos momentos mais críticos da doença, sob o risco concreto de uma terceira onda mais severa e, como constatado, com a população ainda não imunizada em percentuais seguros".



"Temos ciência da divisão existente no Brasil. Alguns setores tentam forçar a realização da Copa América, ou não, como um ato político. Como se a única neutralidade fosse obedecer sem questionar", diz o texto.