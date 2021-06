General Luiz Eduardo Ramos - Divulgação

Por iG

Publicado 06/06/2021 10:38

O chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, disse em entrevista ao jornal O Globo, que Henrique Mandetta, ex- ministro da saúde, assustou ministro do Supremos Tribunal Federal (STF) com previsão de 400 mil mortos no país pela Covid-19.



"Se sou ministro do Supremo e vejo aquilo ali, fico assustado", disse o general ao jornal. Ele afirma que o advogado-geral da União, André Mendonça , esteve na conversa entre Mandetta e membros do STF, classificando o encontro como uma "sessão de terror" . O país já ultrapassou a marca de 470 mil mortes pela doença.

Ramos ainda acrescentou que a tentativa de Bolsonaro de suspender decretos de governadores e prefeitos, que visam à restrição de circulação "é prerrogativa dele" e que o presidente age dentro dos limites da constituição. Sobre a CPI da Covid, o general ressaltou que há "uso demasiado político" na Comissão para atingir Bolsonaro.