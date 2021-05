Relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL) Jefferson Rudy/Agência Senado

Por iG Último Segundo

Publicado 24/05/2021 15:42 | Atualizado 24/05/2021 18:52

Rio - Nesta segunda-feira, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, criticou pelas redes sociais as cenas de aglomeração promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que ao lado do ex-ministro Pazuello, participou de uma manifestação no Rio de Janeiro no último domingo (23). “Procissão em louvor ao vírus”, declarou Renan.



Neste final de semana, Bolsonaro, sem usar máscara, participou de um passeio com motociclistas na capital fluminense. Milhares de apoiadores se aglomeraram para acompanhar o presidente. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também não usava o equipamento facial, obrigatório no estado.

Renan Calheiros criticou a manifestação, e disse que o governador do Rio, Claudio Castro (PSC), terá que explicar “molecagem com dinheiro público”, já que cerca de 1000 policiais fizeram a segurança do presidente no evento.

A prioridade é barrar a pandemia,mas Bolsonaro rema para trás.A procissão no Rio em louvor ao vírus é declaração de guerra ao SUS.O governador terá que explicar a molecagem com dinheiro público.Pazuello pisoteia disciplina e hierarquia e ri a céu aberto. A CPI terá muito assunto. — Renan Calheiros (@renancalheiros) May 24, 2021

Publicidade

As sessões da CPI serão retomadas nesta terça (25). A próxima depoente a ser interrogada pelos senadores será Mayra Pinheiro , conhecida como "Capitã Cloroquina", secretária do Ministério da Saúde.