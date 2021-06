Pepita e Patrícia Abravanel - Reprodução/Montagem

Por IG - Gente

Publicado 07/06/2021 09:35

Rio - A cantora Pepita, que se apresentou na segunda Parada LGBTQIA+ on-line, mandou um recado para Patrícia Abravanel, que polemizou por conta de comentários homofóbicos recentemente, durante sua participação no evento.

"Eu quero que vocês entendam uma coisa! Não fale de vivência se você não teve essa vivência, não fale de pessoas que você não conhece, não fale de letras que você não sabe nem se expressar. Você já me perguntou se eu aceito você como apresentadora de alguma coisa? Você já me perguntou se eu aceito você na minha rede social? Então porque você se acha no direito de optar na minha vida? Um dia que eu precisar de opinião com certeza não vai ser a sua.", disse a artista.



No Twitter, Pepita recebeu apoio dos fãs. "É por isso que eu amo a Pepita", disse uma admiradora. "Esmurrou a Patrícia Abravanel", comentou, em tom de humor, outro fã.

pepita esmurrando a patricia abravanel esse é o tweet pic.twitter.com/YILCOo39Wb — toleda (@toledax) June 6, 2021