Após publicar o episódio 114 do "Cartas para Pepita", o programa virtual de Pepita, a cantora foi aos stories agradecer o apoio dos fãs e falar sobre um problema pelo qual está passando.

Nos Stories, a cantora se desculpa pela "cara inchada" e faz um breve comentário sobre o que aconteceu. "Eu quero pedir desculpa por essa cara inchada, o meu dia não foi muito bom, eu tive um problema pessoal muito sério, muito forte, que me deixou muito abalada. Tomei um banho, conversei com amigas de luz, e graças a Deus tô me sentindo melhor", disse. "Pra vocês terem noção foi uma coisa que me abalou tanto, me deixou tão triste, tão chateada, que eu ia desativar a minha conta. Por que eu queria entender porque o ser humano faz isso com a gente, e eu sou uma pessoa que não conhece o mal, assim. Eu quero agradecer as minhas amigas, a minha equipe, o meu produtor, que ficou ali do meu lado até eu entender, até minha ficha cair, que eu estava passando por aquilo. Em breve eu vou fazer um vídeo, vou explicar tudinho pra vocês o que aconteceu, mais uma vez quero pedir desculpas por aparecer hoje assim, mas amanhã tenho certeza que vai ser melhor", disse.

Nas redes sociais, os fãs começaram a especular que esse problema seria o fim do casamento entre ela e o bailarino Kayque Nogueira. Os rumores ganharam força após o rapaz desativar as redes sociais e não se pronunciar sobre o assunto. Os dois se casaram há apenas um mês, em 19 de setembro, em uma cerimônia para 10 pessoas que contou com Bianca Andrade, a Boca Rosa, Péricles e Matheus Mazzafera como padrinhos.