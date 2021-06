Victor Hugo, Flay, Daniel, Gizelly e Marcela - Reprodução/Montagem

Victor Hugo, Flay, Daniel, Gizelly e MarcelaReprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 08:35 | Atualizado 06/06/2021 09:43

Rio - Mais uma treta envolvendo ex-'BBB's. Na noite deste sábado, alguns participantes da 20ª edição do programa se reencontraram para um trabalho. Logo depois, o grupo saiu para confraternizar. O ex-BBB Victor Hugo, que também estava trabalhando na mesma ação, reclamou, pelas redes sociais, que não foi chamado pelos demais colegas.

"O povo nem treme. Me deixaram aqui sozinho. Nem me deram tchau. Cadê vocês? Vou atrás desse povo, vou achar vocês", disse Victor Hugo, em meio a risadas, completando que a colega Gizelly Bicalho passou o endereço errado do local onde os ex-BBBs se reuniam.

Pouco tempo depois, Marcela Mc Gowan, que também estava na ação, se pronunciou e negou o que Victor Hugo disse. "Isso não é verdade! Eu fui de um trabalho pra outro, nem nessa eu estava mas mesmo assim sei que a situação foi apenas um desencontro! Ninguém mentiu pra ninguém", disse a médica.

E, assim, Victor Hugo decidiu não só voltar atrás, mas também mostrou prints das conversas com Flay e Gizelly Bicalho. "Gente. Por favor... MUITO SÉRIO!! Eu não fui excluído! Nem me senti excluído! Pelo contrário, Fui e sou muito acolhido pelas pessoas que vocês estão acusando injustamente HOJE de não terem me acolhido!!! A @marcelamcgowan é como uma irmã pra mim!! Poucos sabem, mas quando eu tava nos meus piores momentos ela passou horas comigo no telefone, me ajudou em vários momentos com ideias, me ajudou com tratamento psicológico, com indicações de job, com amor, carinho, afeto!", disse o psicólogo, que continuou elogiando as colegas.



"A @flay não passou um endereço errado de propósito pra mim!!! Ela não me excluiu!!! Pelo contrário, há poucos dias quando eu fiz aquele desabafo difícil aqui na net, ela disse que ia me ajudar na minha carreira, ia me ajudar com contatos!! Desde q a gente saiu do BBB, foi uma das pessoas que mais eu passei a admirar por conta da sinceridade e do prazer que ela tem em ajudar os outros. O coração dela é gigante!!! Ela me motivou a mostrar melhor o meu valor, me levou pro seu aniversário, pra sua casa, pra sua vida! Trocamos muita energia boa. Muita brincadeira saudável. Hoje quando eu cheguei no job ela já me deu o celular dela e falou: vamo fazer stories VH. No meu período de UTI, ela mandou uma mensagem que foi tão forte que eu até disse pra ela que foi como se eu sentisse o coração dela!!!", disse.



"E a @gizellybicalho é uma das pessoas que mais torcem por mim! Fizemos vários stories hj, já fui pra Vitória pra casa dela, já passamos por momentos bons e difíceis juntos. Sempre me aconselhou, me levou pro programa dela na TV Gazeta, pra conhecer o apartamento dela antes de pronto, me apresentou pessoas incríveis. Amamos fazer coisas juntas! E hoje que todo mundo que segue a mim e ela sabe disso! Sou feliz demais em ter a amizade dela! Ela não me exclui! Nem me excluiu!", completou.