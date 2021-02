Gizelly Bicalho Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 13:44 | Atualizado 20/02/2021 14:06

Felipe Prior e Gizelly Bicalho protagonizaram uma treta neste sábado (20), que acabou envolvendo também um ex-brother da mesma 20ª edição, Gui Napolitano. Tudo começou com uma publicação de Felipe Prior nos stories do seu Instagram zoando o biquíni de oncinha que a advogada capixaba usava em Caraíva. Os dois estão passando o final de semana na mesma praia no sul da Bahia, mas com grupos diferentes. "Do pijamão para o biquínão! Quem que é a sereia? Descobriram?", pergunta o arquiteto às gargalhadas em um vídeo e ainda a filmou de longe.

Assim que soube do vídeo postado pelo perfil Gossipdodia, Gizelly criticou Prior: 'Mais um vez não me respeitou. O tempo passa e ele não amadurece e não aprende respeitar as pessoas e tão pouco as mulheres", escreveu Gizelly em resposta a um seguidor. E aí foi a vez de Gui Napolitano entrar na roda: "Lumena dando aula aqui fora". Começou a treta entre os fãs do trio.

No início da tarde deste sábado, Prior resolveu se pronunciar. "Estou vendo aqui sobre a minha brincadeira na praia. Só vou me retratar aqui e peço desculpas se a pessoa não gostou. Mas, dentro da casa quem brincou foi ela e não fui eu. Me senti com o total respeito de fazer essa brincadeira e filmar na praia, todo mundo filma. A partir do momento em que você vira uma pessoa pública, não tem como. Me filmo a toda hora e eu não ligo até porque não estou devendo nada para ninguém. Podem me filmar. Peço desculpas se eu faltei com respeito a todo público feminino. Para finalizar, ninguém é mais que ninguém", alfinetou Prior.

A confusão do pijama da Gizelly aconteceu dentro do reality show no ano passado O modelo cor de rosa usado pela sister chamou a atenção dos confinados.

