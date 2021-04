Marcela McGowan e Luiza Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 11:33 | Atualizado 18/04/2021 11:36

fotogaleria fotogaleria O namoro entre Marcela McGowan e a cantora sertaneja avançou alguns estágios. As duas decidiram recentemente juntar as escovas de dentes e estão dividindo o mesmo teto. A médica, que assumiu o romance no final do ano passado, revelou que a decisão de morar juntas foi tomada não só pela paixão como também por conta da pandemia do coronoavírus. "Luiza está em uma fase de trabalho totalmente diferente, onde não precisa viajar para shows e compromissos, por isso decidimos aproveitar para curtir juntas o máximo de tempo possível. Tem sido uma experiência maravilhosa, somos muito parceiras em tudo e é sempre bom ter um amor para compartilhar a vida, né?".

Marcela rebateu sobre a questão que as mulheres (lésbicas e bissexuais) são mais rápidas quando decidem firmar um relacionamento em entrevista a revista Marie Claire.' Acho que existem casos e casos, mas em geral vejo que as mulheres quando se relacionam tem menos aquela “trava”, aquele medo de compromisso que muitos homens tem. E isso pode ser um fator que as leve a se envolver com mais intensidade. Por outro lado, as vivências de mulheres lésbicas ou bis, dentro do núcleo familiar ou até mesmo círculo de amizade, nem sempre é fácil, e acredito que isso pese também na decisão, muitas vezes morar junto é a única opção para viver plenamente a relação", completa.