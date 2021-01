Gizelly Bicalho Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 05:00

Esta coluna soube que Gizelly Bicalho foi convidada para passar o Réveillon com Rafa Kalimann, Thelma Assis e Manu Gavassi em uma ilha em Angra dos Reis. No entanto, a presença da advogada acabou não rolando após ela ter ido ao evento de Natal do Carlinhos Maia, onde alguns dos convidados testaram positivo para a Covid-19. A informação que esta colunista recebeu é que Gizelly teria sido desconvidada pelas amigas de confinamento do 'BBB20' após a confirmação dos casos de coronavírus na festa. No entanto, ao ser procurada, a assessoria de Manu e Rafa negou a informação.