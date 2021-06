Vitão e Luísa Sonza - Reprodução/Instagram

Publicado 07/06/2021 09:54 | Atualizado 07/06/2021 11:21

Rio - Luísa Sonza embarcou para Tulum, no México, após ser afastada das redes sociais pela sua equipe. A cantora está acompanhada do namorado, Vitão, quem compartilhou fotos e vídeos nas redes sociais neste fim de semana. Nos registros, é possível ver que o casal escolheu um resort de luxo para descansar e passar os dias juntos.

De acordo com a assessoria, a viagem ao México é para "Luísa descansar, cuidar da saúde e também por segurança". O casal deixou o Brasil após receber uma série de ameaças e ataques depois do anúncio da morte de João Miguel, filho do ex-marido da cantora, Whindersson Nunes e da noiva dele, Maria Lima.

Luísa foi afastada das redes sociais pela equipe dela e adiou o lançamento do novo álbum, que seria divulgado no fim de junho. "Aproveitamos para ressaltar que Luísa, junto com seu namorado, o cantor Vitão, continuam sofrendo ataques verbais pelas ruas e nas redes sociais, por inverdades ditas na internet. Pedimos mais uma vez respeito e empatia pelo próximo. Todas as medidas cabíveis para as pessoas que continuam com estes ataques estão sendo tomadas", disse a nota da equipe de Luísa enviada à imprensa.

*Com informações do IG