Anitta e Sarah Andrade - Rprodução

Anitta e Sarah AndradeRprodução

Por iG

Publicado 07/06/2021 10:54 | Atualizado 07/06/2021 11:19

São Paulo - O nome da ex-BBB Sarah Andrade voltou aos holofotes, neste domingo, após fãs notarem que a loira não seguia mais Anitta. Em seguida, internautas começaram a especular que o motivo do unfollow era a amizade com Juliette Freire, com quem teve rusgas no programa de confinamento.

fotogaleria

Publicidade

Com a alta repercussão nas redes, principalmente no Twitter, Sarah resolveu se posicionar. "Eu dei unfollow em mais de 200 pessoas…Não entendo de verdade o que esses instas de fofoca querem tentando plantar discórdia! Deveriam pesquisar melhor antes de postar qualquer notícia. Falta de uma louça para lavar!", escreveu Sarah Andrade.

Recentemente, Sarah falou sobre o pedido de desculpas a Juliette . A ex-BBB contou que se sente tranquila por ter sanado todas as desavenças no jogo com a paraibana, e que não gosta de guardar mágoas. Durante o "BBB 21", Sarah e Juliette até selaram amizade, mas a aliança durou pouco.