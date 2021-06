Sarah e Juliette - Reprodução/Montagem

Publicado 06/06/2021 19:49

Sarah voltou a falar sobre sua relação com Juliette com o fim do "Big Brother Brasil 21", da Globo. A consultora de marketing já havia dito que pediu desculpas à campeã do reality show, mas que não voltou a falar com a ex-colega de confinamento. Em recente entrevista à revista "Marie Claire", ela contou sobre seu relacionamento com os brothers.



"Eu converso todos os dias com o Gil, falo com o Rodolffo e também com outros participantes", disse Sarah. Ela ainda ressaltou sobre Juliette: "Sim, tenho muita vontade (de conversar), e sinto que uma hora vamos conversar. Realmente, a agenda tá muito corrida, tanto pra mim como pra ela", destacou a loira.



"Pra você ter noção, não vi praticamente ninguém depois do dia 101 (programa especial que reuniu todos os participantes da edição), mas eu já me acertei com todas as pessoas que eu tive um desentendimento lá dentro. É besteira deixar mágoa em relação a isso no coração", completou.