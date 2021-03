Xuxa reprodução de vídeo

Publicado 27/03/2021 06:35 | Atualizado 27/03/2021 13:45

Na madrugada deste sábado (27), Xuxa veio à público pedir desculpas por conta de declarações dadas na última sexta-feira (26), em disse ser a favor de usar pessoas condenadas como cobaias em testes de remédios e vacinas no lugar de animais. A polêmica declaração foi dada durante uma entrevista no perfil da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj): "Acho que, com remédios e outras coisas, eu tenho um pensamento que pode parecer muito ruim para as pessoas, desumano... Na minha opinião, existem muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas e estão aí pagando seus erros para sempre em prisões, que poderiam ajudar nesses casos aí, de pessoas para experimentos. Acho que pelo menos serviriam para alguma coisa antes de morrer, para ajudar a salvar vidas com remédios e com tudo. Aí vem o pessoal dos Direitos Humanos e dizer que não podem ser usados. Mas se são pessoas que está provado que irão passar sessenta, cinquenta anos na cadeia e que irão morrer lá, acho que poderiam usar ao menos um pouco da vidas delas para ajudar outras pessoas. Provando remédios, vacinas, provando tudo nessas pessoas".

Arrependida, a apresentadora reconheceu que errou e se desculpou gravando um vídeo em seu Instagram: "Hoje são mais ou menos 2h da manhã do dia 27 de março, dia do meu aniversário. Tô aqui pedindo desculpa a todos vocês. Eu que não usei as palavras certas. Pensei uma coisa, pensei muitas coisas, quis falar sobre muitos assuntos e não fugir do assunto, que era os maus tratos dos animais e também fiz a mesma coisa: também julguei, maltratei... Algumas pessoas falaram que eu falei de negros, pobres, presidiários presos e não foi isso o que eu pensei. Me expressei mal. Quem sou eu pra dizer que as pessoas devem ficar ali, morrer ali... Eu errei e estou aqui pedindo desculpas. Vamos pensar em o que a gente pode fazer para não maltratar os animais e quem é vivo".