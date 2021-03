Maju Coutinho durante o Jornal Hoje reprodução de vídeo

Por iG

Publicado 18/03/2021 14:38 | Atualizado 18/03/2021 14:41

Nesta quinta-feira, Maria Julia Coutinho, apresentadora do "Jornal Hoje", pediu desculpas pelo comentário que fez sobre o lockdown na terça-feira. À situação, a jornalista defendeu a medida de isolamento e declarou que para opositores "o choro é livre".



"Anteontem, para reforçar a necessidade do isolamento social, eu usei, no improviso, uma expressão infeliz que precisava de um complemento para deixar bem claro o que eu queria dizer. Eu disse: 'O choro é livre'. Com isso, eu quis dizer que por mais amargos que sejam as medidas de isolamento. Elas são necessárias para evitar o colapso do sistema de saúde", iniciou Maju .



"Então eu reitero aqui o meu desejo, me desculpo pela expressão que usei anteontem e bola pra frente", concluiu Maju.