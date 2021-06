Lumena, Bianca Andrade, Leo Dias e Rafinha Bastos Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 19:14

Rio - A cultura do cancelamento na internet é o tema do novo documentário que estreia no GNT na próxima quinta, dia 03 de junho, às 22h30. Dividido em três atos, o inédito "Vou Te Cancelei" discute e critica o fenômeno do linchamento virtual de pessoas por conta de erros que cometeram ou de atitudes que não corresponderam às expectativas dos demais usuários das redes sociais. O filme analisa as origens e os efeitos sociais e psicológicos do cancelamento na sociedade e os meios para reverter esse comportamento, partindo de entrevistas com especialistas em diversas áreas do conhecimento humano, como filósofos, cientistas de redes sociais e algoritmos, e também celebridades que já passaram por esse processo.