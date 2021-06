Chay Suede e Laura Neiva Reprodução

Publicado 01/06/2021 20:05

Rio - O casal de atores Chay Suede e Laura Neiva são os convidados desta terça-feira, dia 1º de junho, do ‘Conversa com Bial’. Casados há dois anos, eles contam no programa sobre o começo do relacionamento, o rótulo de casal modelo e a parceria que construíram juntos, principalmente durante o último ano: “Além de marido e mulher, nós somos muito amigos. Somos a melhor companhia um para o outro”, diz Laura. Pais da pequena Maria, o casal também fala sobre o crescimento da família e a expectativa para a chegada do segundo herdeiro, um menino. Além da vida doméstica, Chay e Laura contam no programa a respeito da vida profissional, que inclui o desejo de atuarem juntos em um futuro próximo. Sobre o assunto, o ator adianta: “Temos um plano sim, de um projeto meu pessoal, mas ainda sem data”.

