O reencontro de Chay Suede e Micael Borges ao lado dos filhos Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 05:00

Chay Suede e Micael Borges fizeram a alegria dos fãs da novela 'Rebelde', da Record TV, ao se reencontrarem neste fim de semana, ao lado de seus respectivos filhos. Os atores, que fizeram grande sucesso ao protagonizarem a trama teen da Record, agora são pais da pequena Maria, de um ano, fruto do relacionamento com Laura Neiva, e de Zion, de sete anos, do casamento com Heloisy Oliveira.

Sábado de confraternização. Na sequência, a primeira foto que deu certo.Na segunda, a preparação com as crias. E pra finalizar, foto da família com muito amor pra vocês. Chay, te amo, seu catiorro", escreveu Micael na legenda das imagens que foram publicadas em seu Instagram.