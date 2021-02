Maju Coutinho Fabio Rocha / TV Globo

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 16:29 | Atualizado 08/02/2021 16:37

Rio - A apresentadora Maju Coutinho mandou um recado para Lucas Penteado, do "Big Brother Brasil". No fim do "Fantástico" deste domingo, Maju disse: “Solidariedade para o Lucas e a família”. O ator deixou o reality na manhã de domingo, após a festa. Depois de beijar Gilberto, os participantes começaram a questionar Lucas, que ficou abalado e foi ao confessionário, pedindo para abandonar o jogo.

fotogaleria



No reality, Lucas foi perseguido por Karol Conká. Os advogados do ator informaram que vão processar a rapper, acusada de tortura psicológica. Fernando Santos, advogado de Lucas, explicou que a decisão partiu da família, além de declarar que pretende avaliar outras situações em que Lucas se envolveu durante o programa. No reality, Lucas foi perseguido por Karol Conká. Os advogados do ator informaram que vão processar a rapper, acusada de tortura psicológica. Fernando Santos, advogado de Lucas, explicou que a decisão partiu da família, além de declarar que pretende avaliar outras situações em que Lucas se envolveu durante o programa.