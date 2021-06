Elana Elana Caption

Publicado 01/06/2021 18:55 | Atualizado 01/06/2021 19:00

Rio - Elana Valenaria compartilhou nas redes sociais um vídeo ilustrativo explicando como era o banheiro do "No Limite". A influenciadora tirou a dúvida dos seguidores e revelou que dava para escutar os colegas de confinamento usando o banheiro.



"Sim, era no meio do mato, um buraco assim com cano, nada que não relembre minha infância, porém tinha umas madeirinhas pra colocar os pézinhos em cima, mas tinha que ser bom de mira. Não disse de que", revelou. "E o melhor de tudo é que a gente sabia quando o amiguinho fazia o número 2 porque era cada pow pow", completou.