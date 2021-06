Hagda homenageou o sobrinho em tatuagem Instagram/Reprodução

Por iG

Publicado 01/06/2021 17:58 | Atualizado 01/06/2021 17:58

Hagda Kerolayne, irmã de Whindersson Nunes fez uma tatuagem em homenagem ao sobrinho João Miguel, que morreu após um parto prematuro de 22 semanas.



Ela tatuou os pés e o nome do bebê, com a data do nascimento e com as inicias O J M, que segundo ela, significa "O que Jesus Faria". "Para sempre comigo, meu anjinho. Te amo para sempre", escreveu a irmã do humorista na legenda do story que postou.