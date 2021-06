Alice Braga Reprodução/Instagram

Publicado 01/06/2021 17:02

Rio - Uma das brasileiras de maior destaque em Hollywood, Alice Braga ganhou mais um papel em uma produção internacional. Segundo o site "Deadline", a paulista foi escala para atuar no filme "Hypnotic", que terá Ben Affleck como protagonista. O longa de suspense será dirigido por Robert Rodriguez, de "Pequenos Espiões", e ainda não tem data de estreia.

"Hypnotic" segue a história de um detetive que se depara com um mistério envolvendo sua filha desaparecida e um programa secreto do governo, ao mesmo tempo em que investiga uma série de crimes de colarinho branco. As gravações do longa estão marcadas para começar no dia 20 de setembro deste ano no Texas, um ano após o início previsto antes da pandemia do coronavírus.

Recentemente, Braga participou de outros dois filmes de grandes estúdios norte-americanos. Um deles foi "Soul", animação da Pixar disponível no Disney+, em que Alice emprestou sua voz o personagem Zé na dublagem original do filme. Além disso, a artista interpreta Sol Soria em "O Esquadrão Suicida", da DC, que tem previsão de estreia para agosto de 2021.

A atriz ainda é a protagonista da série "A Rainha do Sul", série do canal USA Networks que iniciou sua quinta e última temporada em abril deste ano. As quatro primeiras temporadas do drama estão disponíveis na Netflix.