Emanuelle Araújo e Fernando Diniz Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 17:43

Rio - Emanuelle Araújo compartilhou uma foto ao lado do namorado, Fernando Diniz, na tarde desta terça-feira. A atriz usou as redes sociais para se declarar para o amado e recebeu elogios de alguns famosos.



“Está tudo tão triste. Celebrar a vida me parece um ato resistente. Junho chegou. E com ele nossos dois anos de amor. Obrigada por tanto amor e companheirismo, Nando Diniz. Na minha história isso quer dizer muito. E celebro aqui nossa liberdade. Pois amar é ser livre! #amorsemfiltro", escreveu a atriz e cantora.