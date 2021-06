Sarah e Rodolffo se reencontram Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 16:59

Rio - O cantor e ex-BBB Rodolffo usou as redes sociais nesta terça-feira para se pronunciar sobre a torcida dos fãs para que ele e Sarah Andrade se tornem um casal. A dupla de Israel disse que parte do público atacou Lucas Viana por causa da relação com a consultora de marketing.



"Construí uma amizade muito bacana com muitos participantes do ‘BBB’. Durante o programa, vocês aqui de fora, está na moda de falar que 'shipa'. O que eu queria falar é... A gente precisa tomar cuidado e cautela na intensidade disso. Às vezes junta um turbilhão de pessoas me shipando com outra pessoa sem ter a possibilidade de eu e a pessoa ter algum relacionamento ou pelo menos ficar", começou ele.