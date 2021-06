Por O Dia

Publicado 01/06/2021 16:45

Rio - Jayme Monjardim, de 65 anos, compartilhou com os seguidores nas redes sociais nesta terça-feira um poema que ganhou da namorada, Anne Marques, de 24 anos. O vídeo foi para comemorar o aniversário do diretor, que aconteceu no último dia 19, mas só agora foi divulgado.



"O homem é 'abonitado', viu? Olho azul, sorriso alvo, o nariz afilado. Há quem o conheça como grande diretor, mas só os privilegiados têm o prazer de conhecer seu coração, cheio de generosidade, humanidade e amor", começou Anne.

"Seu paninho branco no balcão, seu álcool, as luzes acesas... são as marcas registradas desse ser humano único que Deus mandou para essa morena apaixonada. É tanta química que nem a tabela periódica explica", acrescentou."Mesmo com os problemas e com as brigas, a cada encontro é uma emoção. Ele no Rio de Janeiro e eu na cidade de São João. Se for preciso eu venho até a pé, correndo, de carona ou de buzão, só pra ver essa obra-prima e pegar na sua mão. O nome desse 'cabra' é Jayme, ser humano de primeira qualidade. E afirmo com toda a verdade que ele não é só nome, ele é seu coração", completou.