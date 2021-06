Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres Divulgação

Publicado 01/06/2021 15:30

Rio - Prepare-se para acompanhar as DRs mais engraçadas, assistir as melhores trapalhadas e ficar constrangido com as esquisitas manias do casal Rui e Vani. Em homenagem aos 20 anos da bem-humorada série, sucesso absoluto entre 2001 e 2003 na Globo, o VIVA exibe "Os Normais" a partir do dia 05 de junho. Em 12 episódios selecionados, o público vai rever divertidas cenas interpretadas por Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres. A atração vai ao ar aos sábados, a partir das 20h30.