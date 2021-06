Íris Stefanelli reclama de Angélica Reprodução / Globo

Por O Dia

Publicado 01/06/2021 17:19

Rio - Íris Stefanelli contou que vai abrir a casa para receber algumas amigas para assistir o novo episódio de "No Limite". As gravações do reality terminaram e todos os participantes voltaram para casa na última semana.



"Hoje comprei umas florzinhas para animar a casa. Vou receber minhas amigas porque o programa está tão legal, a gente vai assistir o programa, já organizamos tudo", contou.