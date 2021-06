A modelo e ex-bailarina do Faustão, Erika Schneider, é independente financeiramente desde o 16 anos de idade Divulgação/Rodrigo Amatuzzi

Por iG

Publicado 01/06/2021 18:09

Após ser apontada como a nova eleita do influenciador digital Erasmo Viana, ex de Gabriela Pugliesi, que já fez a fila andar e assumiu o namoro com o rapper e artista plástico Túlio Dek, Erika Schneider mandou avisar que está solteira.



Por meio de sua assessoria de imprensa, revelou não estar procurando ninguém e afirmou que, no momento, seu foco é o trabalho, porém não descartou a possibilidade de se entregar a um novo amor.