Publicado 01/06/2021 18:42

A apresentadora do "A Tarde é Sua", Sônia Abrão, não apresentou o programa da RedeTV! na tarde desta terça-feira (1) por causa de um problema familiar.

Isolada em sua casa, Sônia explicou que seu filho teve contato com o coronavírus e ainda aguarda o resultado do exame PCR para saber se ele está infectado. Por isso, Sônia também fez o exame e deve ter uma resposta na quarta-feira (2).

“Eu tô em casa devido a um problema familiar, porque meu filho teve contato com alguém que está com o coronavírus e a partir daí vocês sabem que não dá pra brincar com a história. Tem que entrar em isolamento, infelizmente é uma doença coletiva, então ele teve esse contato e os primeiros exames não foram conclusivos, mas seguimos todos os protocolos de segurança”, explicou a apresentadora.

Sonia Abrão ainda revelou que os primeiros exames realizados deram resultado negativo, mas que o médico solicitou mais um dia de testes. “Enquanto as coisas não se definem, eu fico afastada como qualquer um do programa faria a mesma coisa se tivesse numa situação parecida.", completou.

Mesmo afastada do estúdio, Sônia Abrão ainda comentou as principais matérias do programa de maneira virtual. A apresentadora renovou seu contrato com a RedeTV! recentemente e prometeu novidades para o "A Tarde é Sua". A jornalista tem vínculo com a emissora até 2025.