Tão logo a informação foi divulgada, os professores de outras redes, como privada e estadual, questionaram se a imunização seria extensiva, mas a prefeitura não deu certeza. SECOM

Por Renata Cristiane

Publicado 31/05/2021 21:19 | Atualizado 31/05/2021 21:19

Os professores da rede municipal de Cabo Frio, na Região dos Lagos, começarão a ser vacinados contra a Covid-19 até o início da próxima semana. O calendário de imunização desse grupo será divulgado nos próximos dias.

A informação foi antecipada nesta segunda-feira (31), pelo secretário municipal de Saúde, Felipe Fernandes. Felipe se reuniu desde as primeiras horas da manhã com sua equipe para planejar essa etapa da vacinação.

Publicidade

Nesse encontro, também houve debate sobre a possibilidade da utilização da segunda dose para a vacinação da primeira. “Embora o Estado tenha liberado o uso da 2ª dose para a vacinação da 1ª dose, existe uma preocupação muito grande por conta da escassez de insumos e irregularidade da entrega das doses”, afirmou o secretário.

Tão logo a informação foi divulgada, os professores de outras redes da cidade, como particular, federal e estadual, questionaram se a imunização seria extensiva, mas o governo não deu certeza: “A Prefeitura de Cabo Frio informa que após o anúncio do Ministério da Saúde sobre o início da vacinação dos trabalhadores da educação no Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde já iniciou um levantando do público da comunidade escolar para traçar a estratégia de imunização deste grupo.

Publicidade

Em relação à regularização do calendário de vacinação, Felipe adiantou que o município ainda está na fase da imunização de pessoas com comorbidades, e que um novo calendário para os sem comorbidades já está sendo programado.

COMORBIDADES DEFINIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Publicidade

As comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde para prioridade na vacinação são: doenças cardiovasculares, incluindo insuficiência cardíaca, cardiopatia hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndrome coronariana, valvopatia, miocardiopatia e pericardiopatia, doença da aorta, doença dos grandes vasos e fístulas asteriovenosas, arritmia cardíaca, cardiopatias congênitas, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e HIV.