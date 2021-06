Seis elementos foram presos acusados de tráfico de drogas. Em outra ocorrência, um homem foi preso acusado de furtar loja do Mc Donald's Letycia Rocha (RC24h)

Por Renata Cristiane e Letycia Rocha

Publicado 31/05/2021 18:32

Neste final de semana, seis homens foram presos por tráfico de drogas em bairros de Cabo Frio, na Região dos Lagos.



No sábado (29), uma dupla foi presa com 23 sacolés de cocaína e cinco buchas de maconha no bairro Passagem, durante um patrulhamento da PM pelo local.





No bairro Boca do Mato, um elemento foi preso com 110 buchas de maconha, 35 pinos de cocaína, deis pedras de crack e R$30 em espécie.



Já no bairro Porto do Carro, um elemento conhecido como “Morcego” foi capturado com 104 pinos de cocaína, 53 pedras de crack, 26 buchas de maconha e R$62 em espécie. No momento da prisão, ele estava vendendo entorpecentes para um usuário, que foi ouvido e liberado.



Também no Porto do Carro, na localidade da Estradinha, um outro homem foi capturado com 19 buchas de maconha, 22 pedras de crack, 39 pinos de cocaína, um aparelho celular e R$32 em espécie.





Na Praia do Siqueira, a equipe do Serviço Reservado da PM (P2), prendeu um acusado de tráfico com 81 cápsulas de cocaína e R$50 em espécie.



Todos os envolvidos foram encaminhados para a 126 DP e permanecem à disposição da Justiça. O nome dos envolvidos não foram divulgados pelo comando do 25º BPM.

Homem é preso durante tentativa de furto em quiosque do Mc Donald’s de Cabo Frio



Um homem foi preso em flagrante na noite de sábado (29) durante uma tentativa de furto em um quiosque do Mc Donald’s, localizado no centro de Cabo Frio.



De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar encontrou o elemento no interior do local, enquanto violava o caixa.



Ele foi encaminhado para a 126 DP e autuado. O nome do acusado não foi revelado.