Por Renata Cristiane

Publicado 31/05/2021 16:40

Ainda em Cabo Frio, homem é preso durante tentativa de furto em quiosque do Mc Donald’s e seis homens são presos por tráfico; acusado de tráfico morre após confronto com a PM em Arraial do Cabo; em Araruama, suspeitos de tráfico são presos; pedreiro é morto com marretada na cabeça em Saquarema

Um homem considerado foragido da Justiça, foi preso em Cabo Frio, na manhã desta segunda-feira (31). De acordo com a Polícia Civil, ele é acusado pelo crime de roubo de cargas.

Contra o criminoso, havia três mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo, associação ao tráfico, receptação e formação de quadrilha.

Ainda segundo a Civil, ele é apontado como integrante de uma quadrilha de roubo de cargas que atuava em comunidades dominadas pela facção criminosa Comando Vermelho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O elemento foi capturado no condomínio Monte Carlo, do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Jardim Esperança, após levantamento de dados do setor de inteligência da Polícia Civil.