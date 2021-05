O animal apresentava lesões que impossibilitavam o movimento das patas traseiras. Ele foi resgatado pela prefeitura encaminhado para o Instituto BW, em Araruama, para receber os tratamentos necessários. SECOM

Um mico-leão-dourado, espécie em risco de extinção, foi resgatado nesta sexta-feira (28), em uma residência em Tamoios, no Segundo Distrito de Cabo Frio, cidade da Região dos Lagos. De acordo com a secretaria Adjunta de Meio Ambiente e Saneamento, o animal apareceu ferido e a moradora acionou a equipe de resgate.

O animal apresentava lesões que impossibilitavam o movimento das patas traseiras. Ele foi encaminhado para o Instituto BW, em Araruama, para receber os tratamentos necessários.

O mico-leão-dourado é o símbolo do Parque Natural Municipal localizado em Tamoios. A área com 645 hectares conta uma vegetação única e animais típicos da Mata Atlântica brasileira que estão ameaçados de extinção.

O desmatamento e o tráfico desses animais silvestres, já que a cada 10 animais que são capturados, nove morrem durante a captura, no transporte ou no cativeiro, são as principais causas do desaparecimento da espécie.

