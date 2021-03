Escaladores são resgatados no Costão de Itacoatiara, em Niterói Reprodução Facebook

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 16:09

Rio - Um vídeo publicado nas redes sociais mostra dois escaladores sendo resgatados no Costão de Itacoatiara, em Niterói, no começo da tarde deste domingo (20). Equipados com capacete e cordas, os esportistas subiram o costão, localizado na praia de Itacoatiara, por volta das 10h, mas não conseguiram descer.



Banhistas que estavam na areia acionaram o Corpo de Bombeiros assim que perceberam a situação. Nas imagens, a dupla aparece sendo resgatada com a ajuda de um helicóptero da corporação, Os dois foram liberados ao final do resgate. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

Veja o vídeo:







Publicidade

Ao contrário da cidade do Rio, em Niterói a permanência na faixa de areia não está proibida. De acordo com o decreto da cidade, está suspenso o funcionamento dos quiosques das praias, assim como a prática de atividades e esportes coletivos. As atividades individuais estão permitidas.



Está proibido também a permanência de indivíduos em espaços públicos entre 23h e 5h está proibida. A circulação de pessoas não está restrita, mas não será permitido parar em espaços públicos e gerar aglomerações.