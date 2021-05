Registro do interior da UPA funcionando normalmente neste sábado. Fake news causou alarde da chegada da cepa indiana Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 29/05/2021 21:17

A Prefeitura de Cabo Frio desmentiu a fake news que rodava na internet de que um caso suspeito da cepa indiana da COVID-19 tenha feito com que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle fosse lacrada nesta sexta-feira (28).

A unidade está funcionando normalmente neste sábado (29).

De acordo com o município, houve, sim, um processo de desinfecção na unidade, mas por um protocolo padrão por causa de um paciente que passou dez dias internado no local ter sido diagnosticado com a bactéria Acinetobacter.

A Prefeitura ressalta que, por medida de segurança, houve a desinfecção, mas a UPA voltou a funcionar normalmente após os serviços.

“A gestão municipal reforça que o procedimento é padrão e não tem qualquer ligação com possíveis cepas da Covid-19”, informa a nota.

O paciente identificado com a bactéria segue em atendimento no Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos para receber o tratamento necessário.