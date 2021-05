Incêndio atinge parte do Hospital Regional Darcy Vargas, em Rio Bonito Redes Sociais

Publicado 26/05/2021 06:25 | Atualizado 26/05/2021 13:40

Rio - Susto, sufoco e correria. Um princípio de incêndio atingiu o Hospital Regional Darcy Vargas (HRDV), em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite de terça-feira. A direção do hospital informou que pacientes foram retirados às pressas e levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Funcionários e parentes de pacientes relataram que as chamas foram controladas rapidamente, mas mesmo a assim a unidade foi esvaziada por conta dos riscos de explosões de cilindros de oxigênios.

Não há informações sobre as causas do incêndio. Testemunhas relataram que as chamas atingiram um quadro de energia.

O hospital passou à noite completamente às escuras. A direção da unidade unidade disse que as chamas não atingiram geradores e cilindros de oxigênios.

Veja a nota, na integra, da Prefeitura de Rio Bonito:



Um princípio de incêndio aconteceu no início da madrugada desta quarta-feira (26) no Hospital Regional Darcy Vargas (HRDV), em Rio Bonito. O incidente ocasionou a transferência de diversos pacientes, para outras unidades de saúde.

A Secretaria de Saúde do município, além de receber apoio de toda Região Metropolitana 2 com ambulâncias e leitos, orienta que os familiares dos pacientes procurarem o Serviço Social da Unidade da Upa de Rio Bonito. Os pacientes foram transferidos com a ajuda das ambulâncias disponibilizadas para a ação.

Ao todo foram transferidos para a Upa de Rio Bonito 52 pacientes durante a madrugada e os que necessitavam de cuidados específicos, como os em tratamento do coronavírus, por exemplo, foram encaminhadas para unidades de Saúde da região na manhã desta quarta-feira. De acordo com o prefeito Leandro Peixe, que lamenta o ocorrido e desconforto aos familiares, a prioridade no momento é oferecer assistência aos pacientes.