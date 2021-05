Motorista perdeu o controle e invadiu a uma drogaria que fica na região central da cidade Ludmila Lopes (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 28/05/2021 16:13

Quem caminhava pela Avenida Teixeira e Souza, no Centro de Cabo Frio, na Região dos Lagos, levou um grande susto no início da tarde desta sexta-feira (28). Um carro, marca Renault Duster cinza, invadiu a entrada da Drogaria Conceito, na esquina com a rua Lopes da Guia.

O carro chegou a atingir uma bicicleta, mas apesar do susto, não houve feridos. Ludmila Lopes (RC24h) De acordo com populares, ao tentar desviar de outro carro, o motorista acabou perdendo o controle e bateu na fachada do estabelecimento. Ainda conforme testemunhas, o homem tentou fugir do local, mas logo retornou.

Uma bicicleta que estava presa em um poste na frente da farmácia também acabou sendo atingida e foi parar debaixo do automóvel. Ninguém ficou ferido.

O homem tentou fugir do local, mas logo retornou. Ludmila Lopes (RC24h) A Polícia Civil e Guarda Municipal foram acionadas e compareceram ao local.