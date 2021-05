Por Renata Cristiane

Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que um homem foi assaltado nesta quarta-feira (26), na Avenida Joaquim Nogueira, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Conforme as imagens, o criminoso se aproxima da vítima que está distraída, falando ao celular, e a observa por um tempo. Ele caminha calmamente em direção ao homem, em plena luz do dia, por volta das 14h.

Quando um comparsa chega em uma motocicleta, o elemento caminha até a vítima, saca um revólver, toma o celular do homem e anuncia o assalto. Ele exige ainda que seja entregue um cordão de ouro e ameaça outras pessoas que observam a ação.

Em seguida, o assaltante ordena que o homem entre para um estabelecimento e foge com o comparsa na motocicleta.

O fato foi registrado na 126 DP e a polícia pede ajuda da população no reconhecimento dos criminosos. Veja o vídeo abaixo.