Acusado ainda teria ameaçado esposa utilizando um facão, segundo a polícia Foto: Divulgação / Polícia Civil

Publicado 28/04/2021 22:23

SILVA JARDIM – Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (28), suspeito de ameaçar e estuprar a própria esposa, no bairro Caju, em Silva Jardim, no interior do Rio. De acordo com a polícia, Wanderson Ricardo dos Santos, foi preso em flagrante após sua companheira prestar depoimento na delegacia, alegando ter sido violentada dentro da própria casa.

Conforme o depoimento da vítima, o suspeito teria a ameaçado utilizando um facão. Após realização de laudo prévio, foi constada a agressão, de acordo com a Polícia Civil. Segundo a corporação, o motivo do crime foi a não aceitação de uma suposta separação, além de uma possível traição por parte da vítima. Ainda segundo a corporação, o casal convivia com quatro filhos menores.

Além de Wanderson, a Polícia Civil precisou ouvir a irmã do suspeito, identificada como Suelen, acusada de também ter agredido fisicamente a vítima no mesmo dia. Wanderson e sua irmã foram levados para a 120ª Delegacia Policial, onde o primeiro permaneceu preso e a segunda precisou assinar um termo de compromisso, sendo liberada logo em seguida.