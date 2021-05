Lagoa de Juturnaíba é um dos principais pontos turísticos do estado do Rio Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 19:31

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio de suas Secretarias de Meio Ambiente e Serviços Públicos, realizou ações ambientais em diversos pontos da cidade nesta sexta-feira (28), conforme divulgou em seu perfil oficial na internet. Foram efetuados trabalhos de limpeza e manutenção, em vias do bairro Romanópolis e na conhecida Lagoa de Juturnaíba.