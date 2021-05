Tipo de passagem em madeira é comum na zona rural da cidade Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 14:02

SILVA JARDIM – Uma ponte de madeira, que apresentava risco de queda, foi reformada pela Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, conforme comunicou o governo municipal nessa sexta-feira (28). A passagem fica próxima a uma fazenda na localidade, na zona rural do município.

De acordo com a Prefeitura, o estado em que se encontrava a ponte estava colocando em risco a vida de quem passava pelo lugar. Bananeiras é um dos principais centros turísticos de Silva Jardim. O lugar é conhecido principalmente por seus rios e belezas naturais.