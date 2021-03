21ª DP (Bonsucesso) Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 13:04

Rio - Um homem identificado como Rene Tolentino Ramos, de 24 anos, foi preso em flagrante acusado de espancar e torturar uma criança de cinco meses na última quarta-feira (24), na Ilha do Governador. De acordo com o delegado titular da 21ª DP (Bonsucesso), Hilton Alonso, o caso foi descoberto após o bebê ser levado ao Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, onde foram detectadas lesões corporais.



A mãe da criança alegou que havia deixado seu filho na casa do namorado, Rene Tolentino, onde temporariamente estava residindo na Ilha do Governador. No final da manhã, recebeu uma mensagem informando que o bebê estaria com algum tipo de alergia. Em seguida, Rene enviou à namorada uma nova mensagem e uma foto mostrando as nádegas do bebê bastante roxas.

Publicidade

A mãe então pediu que uma amiga fosse à casa de Rene para ver o que estava acontecendo. Quando a mulher chegou na casa do agressor, por volta das 14h20, ela viu que a criança estava com o rosto marcado e as nádegas roxas. Ao perguntar a Rene se a criança havia caído, o homem negou e voltou a dormir, deixando o menino com ela.

A mulher então enviou uma mensagem para a mãe da criança dizendo que as marcas pareciam com a de uma agressão física. A mãe retornou então para a casa e constatou que o filho estava com várias marcas pelo corpo. Ela questionou o companheiro, que deu três versões para o caso. Foi neste momento que ela optou por levar a criança ao hospital.

Publicidade

Um exame de corpo de delito foi realizado e o resultado apontou que o bebê possuía lesões em diversas partes do corpo, como cabeça e pernas. De acordo com o delegado Hilton Alonso, o agressor confessou o crime. Em depoimento, ele contou que a sua namorada estava arrumando as malas para voltar para casa da mãe e que deixou o bebê com ele.

Rene alegou que teve um surto quando o bebê, em seu colo, tentou sugar leite de seu peito e então iniciou as agressões com tapas por cerca de 10 minutos. Ainda de acordo com o delegado da 21ª DP, por se tratar de uma criança de apenas cinco meses, que foi submetida a intenso sofrimento físico, com lesões pelo corpo, rosto, região glútea, o agressor foi preso em flagrante acusado de tortura com emprego de violência causando lesão corporal em criança.