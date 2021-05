Polícia flagrou o crime ambiental Letycia Rocha (RC24h)

Por Renata Cristiane

Publicado 27/05/2021 18:08

Uma extração irregular de mineral, localizada na Estrada do Trimumu, no bairro Botafogo, no Segundo Distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi interditada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (27).

A operação, em conjunto com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), foi deflagrada após uma denúncia.

No local, os agentes constataram a extração irregular do material e determinaram o embargo do local e aplicação das sanções cabíveis.

A ocorrência foi registrada na 126 DP.