Por Renata Cristiane e Ludmila Lopes

Publicado 27/05/2021 20:46

A lentidão na vacinação contra a Covid-19, que já matou mais de 454 mil pessoas (2.934 só na Baixada Litorânea), e as cobranças de medidas de contenção ao avanço da pandemia no Brasil, vão mobilizar moradores da Região dos Lagos nesta sexta-feira (28), às 17h, em Cabo Frio, na Praça Porto Rocha, em protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O movimento também acontecerá em todo o país neste sábado (29).

Banner de convocação do ato Divulgação

A manifestação desta sexta, vai reunir partidos políticos de esquerda como UP, PSTU, PSOL, PT, PSB, além e entidades da sociedade civil como Movimento de Mulheres da Região dos Lagos (MMRL), Unidade Cabo-friense dos Estudantes (UCE), Sepe Lagos e Movimento Perifa Zumbi. No sábado, os organizadores seguem para a capital para somar esforços ao protesto que acontecerá a parti das 10h, no Monumento Zumbi dos Palmares, Centro da capital do Rio de Janeiro.Chantal Campello, uma das organizadoras do ato, ligada ao diretório estadual da UP (Unidade Popular), explica o porquê da importância de participar do protesto no meio de uma pandemia: “É determinante iniciar um calendário de lutas nas ruas. Infelizmente precisamos tomar essa decisão porque o presidente da República, Jair Bolsonaro e sua corja se mostraram mais perigosos que o próprio vírus que está circulando”, afirma.Para a militante de movimento social e líder estudantil, diante da carestia dos alimentos provocada pela inflação e os parcos recursos distribuídos pelo Governo Federal, a manifestação se faz urgente: “É miséria de não conseguir ir ao mercado garantir a compra por conta dos altos preços dos alimentos, porque o auxílio emergencial foi reduzido pela metade e não garante a manutenção de uma família. Temos que ocupar as ruas, senão nosso povo não vai parar de morrer”, disse Chantal. “Isso é um projeto de assassinar nossa classe trabalhadora, porque existem medidas que podem amenizar o que estamos vivendo, como por exemplo, a vacina que não está sendo levada a sério”, concluiu.