Imagem aérea da Praia do Peró com as belas dunas ao fundo Ernesto Gallioto

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 16:39 | Atualizado 28/05/2021 16:40

Um sábado de atividades esportivas na orla da Praia do Peró, única no interior do estado com a Bandeira Azul. O meio ambiente e a solidariedade, seguindo os protocolos das autoridades sanitárias no combate ao coronavírus, são o foco dos eventos marcados para a manhã deste sábado (29) na orla do Peró. As atividades marcam a abertura da Semana Nacional do Meio Ambiente, que termina no dia 5 de junho com um grande evento de Limpeza de Praia no Peró e caminhada nas dunas.

Neste sábado, às 7h30m, os “Atletas do Peró” promovem um grande aulão de ginástica e dança junto ao mastro da Bandeira Azul. A iniciativa visa a estimular as atividades físicas ao ar livre e ao mesmo tempo ajudar os mais carentes que estão passando necessidades durante a pandemia. Para participar (ou mesmo assistir) basta estar de máscara e levar um quilo de alimento não perecível. Mais informações com a professora Taís Borges através do telefone 22-998894344.

Publicidade

Vai sair u grupo para fazer trilha pelas Dunas até os lençóis do Peró Ernesto Gallioto Às 9h, os participantes do aulão, ciclistas que pedalam no Peró e o público em geral participam da trilha dos Lençóis do Peró (Dunas do Peró), com saída em frente ao Hotel Paradiso Peró. Um guia vai mostrar ao grupo as belezas naturais das dunas do Peró em caminhada moderada. Os ciclistas poderão deixar suas bikes nos bicicletários da orla.

“A preservação da saúde física e mental é fundamental em tempos de pandemia. Atividades como dança, Tai Chi Chuan, exercícios físicos e caminhadas em contato com a natureza são de extrema importância em época de confinamento social. Comprovadamente, mais de 80% das doenças estão relacionadas à saúde mental. Vivemos momentos críticos, que fazem disparar a angústia, a frustração e a impotência, que provocam fraqueza. Por isso, eventos como estes na orla do Peró ajudam na preservação da saúde física e mental” – explicou a psicóloga Cláudia Cirelli, que também participa das aulas.

Publicidade

No Dia Nacional do Meio Ambiente, o grupo Bandeira Azul de Cabo Frio, com apoio dos Amigos do Peró, promove um grande evento no Peró. O foco será a coleta das bitucas de cigarro na areia da praia, um dos principais problemas ambientais das praias brasileiras. Das 10h às 12h, voluntários de várias entidades vão participar do mutirão de limpeza na área certificada da Bandeira Azul e também no Pontal do Peró. É importante estar de máscara e levar luvas. No mesmo dia também haverá caminhada e limpeza das Dunas do Peró. Às 11h, os Amigos do Peró e o Espaço Comunidade lançam a campanha #SaneamentoJá.