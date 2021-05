Por Renata Cristiane

Um carro foi parar dentro da Lagoa de Araruama, no Canal Pálmer, na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no final da tarde deste domingo (30).

Ao fazer a curva, motorista inexperiente perdeu controle Renata Cristiane (RC24h)

Segundo testemunhas, o motorista estava aprendendo a dirigir, quando ao fazer uma curva, perdeu o controle do automóvel e acabou fazendo veículo cair dentro das águas do canal, dando um grande susto em quem estava próximo.Não há informações de feridos. Já com relação ao veículo, foi perda total. Os pescadores da praia tentaram ajudar na remoção do carro. Até o início da noite ainda não havia sido retirado da água.