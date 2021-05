No ato da marcação, é preciso informar nome, e-mail e duas opções de número de telefone para contato. Divulgação

Publicado 30/05/2021 22:04

Agendamentos para a vacinação contra a Covid-19 de gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) com comorbidades continuam sendo feitos em unidades de saúde de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Veja abaixo a lista completa de unidades em que o agendamento está disponível.

No ato da marcação, é preciso informar nome, e-mail e duas opções de número de telefone para contato. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou Estratégia Saúde da Família (ESF) estão agendando na terça e quarta-feira, de 9h às 16h, e sexta-feira (4), das 9h às 12h.

A vacinação deste grupo ocorre de forma gradativa. A equipe de imunização da Secretaria Municipal de Saúde entra em contato com cada pessoa agendada para informar hora e local. A estratégia é marcar o número de pessoas de acordo com a abertura de cada frasco, que possui tempo de utilização determinado após a abertura.

A medida segue a orientação do Ministério da Saúde e da sexta edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. A recomendação para prosseguir com a imunização das gestantes e puérperas (até 45 dias) com comorbidades foi embasada no cenário epidemiológico nacional, considerando o risco aumentado para desenvolvimento de formas graves da doença e complicações obstétricas.

Considerando a necessidade de mais dados de segurança da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz para gestantes e puérperas, o documento conclui que neste momento está suspenso o uso do imunizante do laboratório para este grupo, que segue recebendo as demais vacinas que não contenham o vetor viral: a CoronaVac/Butantan ou Pfizer/BioNTech. Ainda assim, segundo o Ministério da Saúde, é necessária a prescrição médica após avaliação individualizada de risco e benefício.

As gestantes e puérperas que já tenham recebido a primeira dose da AstraZeneca deverão aguardar o término do período de gestação e puerpério para receber a segunda dose da vacina. Membros do grupo de trabalhadoras de saúde podem se vacinar após avaliação individual de risco e benefício para receber a segunda dose antes da conclusão da gestação ou puerpério.

UNIDADES DE SAÚDE COM AGENDAMENTO DA VACINAÇÃO PARA GESTANTES E PUÉRPERAS

1º Distrito

ESF Jardim Náutilus – Rua: Guiana, S/N

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, S/N

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, S/N

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, S/N

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, S/N

ESF Vila do Ar – Rua Ernesto de Melo, nº 1393

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, S/N

2º Distrito

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, S/N

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, S/N

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, S/N

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Botafogo- estrada de Botafogo, S/N

ESF Angelim – estrada do Angelim, S/N, Pacheco

ESF Araçá – estrada do Araça, S/N