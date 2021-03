Maju Coutinho cita Evidências no Jornal Hoje Reprodução

Publicado 17/03/2021 17:56 | Atualizado 17/03/2021 18:02

Maju Coutinho causou polêmica ao falar sobre o lockdown na edição de terça-feira do "Jornal Hoje". Isso porque, ao comentar as medidas de isolamento social, a jornalista usou um termo que não agradou muito os internautas.

"Os especialistas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem", disse Maju.

Nas redes sociais, algumas pessoas estão criticando a fala de Maju pois, de acordo com eles, seria insensível com as pessoas que passam por dificuldades financeiras durante a pandemia e precisam, de qualquer jeito, trabalhar na rua.

"Maju Coutinho escancara todo seu desprezo e indiferença com os pais de família mais humildes que nem sequer conseguem colocar comida na mesa de seus filhos com sua frase 'o choro é livre'", escreveu um internauta.

Maju Coutinho @majucoutinho escancara todo seu desprezo e indiferença com os pais de família mais humildes que nem sequer conseguem colocar comida na mesa de seus filhos com sua frase "o choro é livre". #GloboLixo pic.twitter.com/gArOY9jU5I — (@cesarandrade) March 17, 2021

"Queria saber se a Maju Coutinho sabe que nem todo mundo sai de casa porque quer. Nem todo mundo vai pra balada quando está na rua depois da meia-noite. Que tem motorista de ônibus, frentista, médico que precisa estar na rua, mesmo na pandemia!", publicou outra.

Dizer "choro é livre" enquanto você ganha mais de 100 mil por mês de salário, num país onde a população passa fome e precisa lutar pra conseguir um auxílio de 200 reais mensais é mais do que ser sem noção. É ser cruel. Tenhamos empatia por quem não pode ficar em casa. — Mariana (@marianagmaia) March 17, 2021

"A Maju foi muito infeliz nessa fala dela. Pra bom entendedor dá pra ver que 'o choro é livre' se refere ao lockdown, ou seja, pode reclamar o tanto que for, não tem outra opção no momento. Mas abriu margem pra muitas interpretações errôneas, pra não dizer desonestas", postou um terceiro.