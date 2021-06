Pai de Whindersson Nunes lamenta morte do netinho: Uma angústia tão grande Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 01/06/2021 19:40

Hidelbrando Batista, o pai de Whindersson Nunes, voltou a lamentar a morte do neto. João Miguel nasceu prematuro de seis meses e morreu com dois dias de vida. O avô do menino fez uma nova publicação nas redes sociais lamentando a perda.



"Não sei explicar, mas o amor não se explica, a gente vive. Essa criança mesmo antes de nascer foi tão amada que Deus deixou ela ir ao mundo e passar 24 horas com os familiares antes de virar uma estrelinha no céu. Obrigado a todos pelas orações e palavras de fé", escreveu Hidelbrando.