Publicado 18/03/2021 14:18

Rio - O apresentador Neto criticou a fala de Maju Coutinho no "Jornal Hoje" da última quarta-feira. Durante o programa "Os Donos da Bola", ele rebateu a jornalista pedindo respeito aos trabalhadores e sugeriu um pedido de desculpas por parte dela. Na ocasião, Maju disse que "o choro é livre" ao defender as medidas restritivas que estão sendo impostas pelo governo e as prefeituras.